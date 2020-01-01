Tokenomie pentru STUFF.io (STUFF) Descoperă informații cheie despre STUFF.io (STUFF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre STUFF.io (STUFF) BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet. Pagină de internet oficială: https://stuff.io/ Carte albă: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce Explorator de blocuri: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b

Tokenomie și analiză de preț pentru STUFF.io (STUFF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STUFF.io (STUFF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.55M $ 10.55M $ 10.55M Ofertă totală: $ 7.48B $ 7.48B $ 7.48B Ofertă aflată în circulație: $ 2.69B $ 2.69B $ 2.69B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.20M $ 39.20M $ 39.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Minim dintotdeauna: $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 Preț curent: $ 0.00392 $ 0.00392 $ 0.00392 Află mai mult despre prețul tokenului STUFF.io (STUFF)

Tokenomie pentru STUFF.io (STUFF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STUFF.io (STUFF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STUFF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STUFF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STUFF, explorează prețul în direct al tokenului STUFF!

Cum se cumpără STUFF Te interesează să adaugi STUFF.io (STUFF) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STUFF, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra STUFF pe MEXC!

Istoric de preț pentru STUFF.io (STUFF) Analiza istoricului de preț pentru STUFF ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STUFF!

Predicție de preț pentru STUFF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STUFF? Pagina noastră de predicție de preț pentru STUFF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STUFF!

