Informații despre StreamCoin (STRM) StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. Pagină de internet oficială: https://stream-coin.com Carte albă: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Cumpără STRM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru StreamCoin (STRM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru StreamCoin (STRM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Ofertă totală: $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B Ofertă aflată în circulație: $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Maxim dintotdeauna: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Minim dintotdeauna: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 Preț curent: $ 0.0014266 $ 0.0014266 $ 0.0014266 Află mai mult despre prețul tokenului StreamCoin (STRM)

Tokenomie pentru StreamCoin (STRM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru StreamCoin (STRM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STRM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STRM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STRM, explorează prețul în direct al tokenului STRM!

Cum se cumpără STRM Te interesează să adaugi StreamCoin (STRM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru STRM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra STRM pe MEXC!

Istoric de preț pentru StreamCoin (STRM) Analiza istoricului de preț pentru STRM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STRM!

Predicție de preț pentru STRM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STRM? Pagina noastră de predicție de preț pentru STRM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STRM!

