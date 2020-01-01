Tokenomie pentru Stratos (STOS) Descoperă informații cheie despre Stratos (STOS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Stratos (STOS) Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths. Stratos is the next generation of decentralized Data Mesh that provides a scalable, reliable, self-balanced storage, database, and computation network. Stratos is born for scaling blockchain process capacity while retaining the decentralized benefits of a distributed protocol including trustlessness, traceability, verifiability, privacy, and other competitive strengths. Pagină de internet oficială: https://www.thestratos.org/ Carte albă: https://www.thestratos.org/assets/pdf/stratos-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.thestratos.org/stratos Cumpără STOS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Stratos (STOS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Stratos (STOS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 38.80M $ 38.80M $ 38.80M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Maxim dintotdeauna: $ 5.639 $ 5.639 $ 5.639 Minim dintotdeauna: $ 0.03597807611931191 $ 0.03597807611931191 $ 0.03597807611931191 Preț curent: $ 0.05378 $ 0.05378 $ 0.05378 Află mai mult despre prețul tokenului Stratos (STOS)

Tokenomie pentru Stratos (STOS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Stratos (STOS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STOS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STOS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STOS, explorează prețul în direct al tokenului STOS!

Istoric de preț pentru Stratos (STOS) Analiza istoricului de preț pentru STOS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru STOS!

Predicție de preț pentru STOS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta STOS? Pagina noastră de predicție de preț pentru STOS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul STOS!

