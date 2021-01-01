Tokenomie pentru STEPN (STEPN) Descoperă informații cheie despre STEPN (STEPN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre STEPN (STEPN) STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it's Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content. Pagină de internet oficială: https://www.stepn.com/ Carte albă: https://whitepaper.stepn.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7i5KKsX2weiTkry7jA4ZwSuXGhs5eJBEjY8vVxR4pfRx

Tokenomie și analiză de preț pentru STEPN (STEPN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru STEPN (STEPN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 117.49M $ 117.49M $ 117.49M Ofertă totală: $ 5.07B $ 5.07B $ 5.07B Ofertă aflată în circulație: $ 3.11B $ 3.11B $ 3.11B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 191.59M $ 191.59M $ 191.59M Maxim dintotdeauna: $ 4.1717 $ 4.1717 $ 4.1717 Minim dintotdeauna: $ 0.03621538676976791 $ 0.03621538676976791 $ 0.03621538676976791 Preț curent: $ 0.03776 $ 0.03776 $ 0.03776 Află mai mult despre prețul tokenului STEPN (STEPN)

Tokenomie pentru STEPN (STEPN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru STEPN (STEPN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri STEPN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri STEPN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru STEPN, explorează prețul în direct al tokenului STEPN!

