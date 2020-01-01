Tokenomie pentru Serum (SRM) Descoperă informații cheie despre Serum (SRM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Serum (SRM) "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" Pagină de internet oficială: https://portal.projectserum.com/ Carte albă: https://docs.projectserum.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt Cumpără SRM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Serum (SRM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Serum (SRM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Ofertă totală: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Ofertă aflată în circulație: $ 263.24M $ 263.24M $ 263.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M Maxim dintotdeauna: $ 13.6943 $ 13.6943 $ 13.6943 Minim dintotdeauna: $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 $ 0.008212003055769157 Preț curent: $ 0.01145 $ 0.01145 $ 0.01145 Află mai mult despre prețul tokenului Serum (SRM)

Tokenomie pentru Serum (SRM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Serum (SRM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SRM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SRM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SRM, explorează prețul în direct al tokenului SRM!

Cum se cumpără SRM Te interesează să adaugi Serum (SRM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SRM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SRM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Serum (SRM) Analiza istoricului de preț pentru SRM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SRM!

Predicție de preț pentru SRM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SRM? Pagina noastră de predicție de preț pentru SRM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SRM!

