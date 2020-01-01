Tokenomie pentru SquidGrow (SQGROW) Descoperă informații cheie despre SquidGrow (SQGROW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SquidGrow (SQGROW) Pagină de internet oficială: https://squidgrow.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0xb72e76ccf005313868db7b48070901a44629da98 Cumpără SQGROW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SquidGrow (SQGROW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SquidGrow (SQGROW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Maxim dintotdeauna: $ 0.0999 $ 0.0999 $ 0.0999 Minim dintotdeauna: $ 0.000000004352876665 $ 0.000000004352876665 $ 0.000000004352876665 Preț curent: $ 0.007478 $ 0.007478 $ 0.007478 Află mai mult despre prețul tokenului SquidGrow (SQGROW)

Tokenomie pentru SquidGrow (SQGROW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SquidGrow (SQGROW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SQGROW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SQGROW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SQGROW, explorează prețul în direct al tokenului SQGROW!

Cum se cumpără SQGROW Te interesează să adaugi SquidGrow (SQGROW) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SQGROW, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SQGROW pe MEXC!

Istoric de preț pentru SquidGrow (SQGROW) Analiza istoricului de preț pentru SQGROW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SQGROW!

Predicție de preț pentru SQGROW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SQGROW? Pagina noastră de predicție de preț pentru SQGROW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SQGROW!

