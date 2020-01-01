Tokenomie pentru Storepay Fintech (SPCFIN) Descoperă informații cheie despre Storepay Fintech (SPCFIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Storepay Fintech (SPCFIN) SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. SPCFIN serves as the utility token for the Storepay fintech ecosystem. Storepay’s flagship product is a BNPL (Buy Now, Pay Later) service, which dominates the Mongolian market and is rapidly expanding in Indonesia and Vietnam. With a mission to make finance accessible to everyone in Southeast Asia, Storepay leverages SPCFIN to unlock advanced features and create real-world utility for users in their daily lives. Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x16f0d99be1fbD0312641E318c53A63B40AAF5df6 Cumpără SPCFIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Storepay Fintech (SPCFIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Storepay Fintech (SPCFIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Ofertă totală: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B Ofertă aflată în circulație: $ 70.66B $ 70.66B $ 70.66B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.97M $ 7.97M $ 7.97M Maxim dintotdeauna: $ 0.001 $ 0.001 $ 0.001 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0001128 $ 0.0001128 $ 0.0001128 Află mai mult despre prețul tokenului Storepay Fintech (SPCFIN)

Tokenomie pentru Storepay Fintech (SPCFIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Storepay Fintech (SPCFIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SPCFIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SPCFIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SPCFIN, explorează prețul în direct al tokenului SPCFIN!

Istoric de preț pentru Storepay Fintech (SPCFIN) Analiza istoricului de preț pentru SPCFIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SPCFIN!

Predicție de preț pentru SPCFIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SPCFIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru SPCFIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SPCFIN!

