Tokenomie pentru SoSoValue (SOSO) Descoperă informații cheie despre SoSoValue (SOSO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SoSoValue (SOSO) SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. Pagină de internet oficială: https://sosovalue.com/ Carte albă: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D

Tokenomie și analiză de preț pentru SoSoValue (SOSO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SoSoValue (SOSO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 195.39M $ 195.39M $ 195.39M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 274.77M $ 274.77M $ 274.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 711.10M $ 711.10M $ 711.10M Maxim dintotdeauna: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Minim dintotdeauna: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 Preț curent: $ 0.7111 $ 0.7111 $ 0.7111 Află mai mult despre prețul tokenului SoSoValue (SOSO)

Tokenomie pentru SoSoValue (SOSO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SoSoValue (SOSO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOSO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOSO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOSO, explorează prețul în direct al tokenului SOSO!

