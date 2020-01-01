Tokenomie pentru SophiaVerse (SOPHIA) Descoperă informații cheie despre SophiaVerse (SOPHIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SophiaVerse (SOPHIA) SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity. Pagină de internet oficială: https://sophiaverse.ai Carte albă: https://uploads-ssl.webflow.com/622c1e6eb1cd192ecedc6225/6478bea1a315bfb5780f59fb_SophiaVerse%20Whitepaper%20v2.0.pdf Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x73fbd93bfda83b111ddc092aa3a4ca77fd30d380

Tokenomie și analiză de preț pentru SophiaVerse (SOPHIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SophiaVerse (SOPHIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Maxim dintotdeauna: $ 0.2699 $ 0.2699 $ 0.2699 Minim dintotdeauna: $ 0.003263710830940111 $ 0.003263710830940111 $ 0.003263710830940111 Preț curent: $ 0.00332 $ 0.00332 $ 0.00332 Află mai mult despre prețul tokenului SophiaVerse (SOPHIA)

Tokenomie pentru SophiaVerse (SOPHIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SophiaVerse (SOPHIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOPHIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOPHIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOPHIA, explorează prețul în direct al tokenului SOPHIA!

Cum se cumpără SOPHIA Te interesează să adaugi SophiaVerse (SOPHIA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SOPHIA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SOPHIA pe MEXC!

Istoric de preț pentru SophiaVerse (SOPHIA) Analiza istoricului de preț pentru SOPHIA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SOPHIA!

Predicție de preț pentru SOPHIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOPHIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOPHIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOPHIA!

