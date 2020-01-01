Tokenomie pentru SOLVEX (SOLVEX) Descoperă informații cheie despre SOLVEX (SOLVEX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SOLVEX (SOLVEX) Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world. Pagină de internet oficială: https://solvexnetwork.io Carte albă: https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c Cumpără SOLVEX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SOLVEX (SOLVEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SOLVEX (SOLVEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: $ 49.53M $ 49.53M $ 49.53M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Maxim dintotdeauna: $ 0.492 $ 0.492 $ 0.492 Minim dintotdeauna: $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 $ 0.002923721992189495 Preț curent: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 Află mai mult despre prețul tokenului SOLVEX (SOLVEX)

Tokenomie pentru SOLVEX (SOLVEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SOLVEX (SOLVEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLVEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLVEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLVEX, explorează prețul în direct al tokenului SOLVEX!

Cum se cumpără SOLVEX Te interesează să adaugi SOLVEX (SOLVEX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SOLVEX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SOLVEX pe MEXC!

Istoric de preț pentru SOLVEX (SOLVEX) Analiza istoricului de preț pentru SOLVEX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SOLVEX!

Predicție de preț pentru SOLVEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOLVEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOLVEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOLVEX!

