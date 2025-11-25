Ce este SOLAXY

Informații despre Solaxy (SOLAXY) Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment. Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment. Pagină de internet oficială: https://solaxy.io/ Carte albă: https://solaxy.io/assets/document/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0xe0b7ad7f8f26e2b00c8b47b5df370f15f90fcf48

Tokenomie pentru Solaxy (SOLAXY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Solaxy (SOLAXY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SOLAXY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SOLAXY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SOLAXY, explorează prețul în direct al tokenului SOLAXY!

Cum se cumpără SOLAXY Te interesează să adaugi Solaxy (SOLAXY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SOLAXY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SOLAXY pe MEXC! Istoric de preț pentru Solaxy (SOLAXY) Analiza istoricului de preț pentru SOLAXY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SOLAXY! Predicție de preț pentru SOLAXY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SOLAXY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SOLAXY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SOLAXY!

