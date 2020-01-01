Tokenomie pentru Real Smurf Cat (SMURFCAT) Descoperă informații cheie despre Real Smurf Cat (SMURFCAT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Real Smurf Cat (SMURFCAT) SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. SMURFCAT (Also known as Shailushai) is a deflationary memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Smurf Cat internet meme originally created by Nate Hallinan, and newly popularized by TikTok. The meme plays on the idea that the Smurf Cat in the image is truly un-photoshopped, and that he is indeed, real. Pagină de internet oficială: https://smurfcat.eth.limo Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xff836a5821e69066c87e268bc51b849fab94240c Cumpără SMURFCAT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Real Smurf Cat (SMURFCAT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Real Smurf Cat (SMURFCAT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.45M $ 2.45M $ 2.45M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 93.81B $ 93.81B $ 93.81B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.61M $ 2.61M $ 2.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.00042251 $ 0.00042251 $ 0.00042251 Minim dintotdeauna: $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 $ 0.000000030302868553 Preț curent: $ 0.00002613 $ 0.00002613 $ 0.00002613 Află mai mult despre prețul tokenului Real Smurf Cat (SMURFCAT)

Tokenomie pentru Real Smurf Cat (SMURFCAT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Real Smurf Cat (SMURFCAT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SMURFCAT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SMURFCAT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SMURFCAT, explorează prețul în direct al tokenului SMURFCAT!

Cum se cumpără SMURFCAT Te interesează să adaugi Real Smurf Cat (SMURFCAT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SMURFCAT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SMURFCAT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Real Smurf Cat (SMURFCAT) Analiza istoricului de preț pentru SMURFCAT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SMURFCAT!

Predicție de preț pentru SMURFCAT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SMURFCAT? Pagina noastră de predicție de preț pentru SMURFCAT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SMURFCAT!

