Prețul în timp real pentru ATLA astăzi este 41.664 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ATLA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ATLA pe MEXC acum.

Pret ATLA (ATLA)

Preț în timp real pentru 1 ATLA în USD:

$41.6667
-21.88%1D
USD
ATLA (ATLA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:33:55 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru ATLA (ATLA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 41.1019
Minim 24 h
$ 53.9754
Maxim 24 h

$ 41.1019
$ 53.9754
--
--
-0.94%

-21.88%

-19.98%

-19.98%

Prețul în timp real pentru ATLA (ATLA) este $ 41.664. În ultimele 24 de ore, tokenul ATLA a fost tranzacționat între un minim de $ 41.1019 și un maxim de $ 53.9754, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ATLA este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ATLA s-a modificat cu -0.94% în decursul ultimei ore, cu -21.88% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -19.98% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ATLA (ATLA)

--
$ 22.53M
$ 124.99B
--
3,000,000,000
ATLETA

Capitalizarea de piață actuală pentru ATLA este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 22.53M. Oferta aflată în circulație pentru ATLA este --, cu o ofertă totală de 3000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 124.99B.

Istoric de preț pentru ATLA (ATLA) USD

Urmărește modificările de preț pentru ATLA pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -11.67009-21.88%
30 de zile$ +2.7496+7.06%
60 de zile$ +15.8158+61.18%
90 de zile$ +41.539+33,231.20%
Modificare de preț astăzi pentru ATLA

Astăzi, ATLA a înregistrat o modificare de $ -11.67009 (-21.88%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru ATLA

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +2.7496 (+7.06%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru ATLA

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ATLA a văzut o modificare de $ +15.8158 (+61.18%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru ATLA

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +41.539 (+33,231.20%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru ATLA (ATLA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru ATLA.

Ce este ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

Tokenul ATLA este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile ATLA. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ATLA pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre ATLA pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare ATLA fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru ATLA (USD)

Ce valoare va avea ATLA (ATLA) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ATLA (ATLA) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ATLA.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ATLA!

Tokenomie pentru ATLA (ATLA)

Înțelegerea tokenomică a ATLA (ATLA) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ATLA!

Cum se cumpără ATLA (ATLA)

Vrei să știi cum să cumperi ATLA? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra ATLA cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ATLA în monede locale

1 ATLA(ATLA) în VND
1,096,388.16
1 ATLA(ATLA) în AUD
A$64.16256
1 ATLA(ATLA) în GBP
31.66464
1 ATLA(ATLA) în EUR
35.83104
1 ATLA(ATLA) în USD
$41.664
1 ATLA(ATLA) în MYR
RM174.15552
1 ATLA(ATLA) în TRY
1,754.47104
1 ATLA(ATLA) în JPY
¥6,374.592
1 ATLA(ATLA) în ARS
ARS$60,469.87968
1 ATLA(ATLA) în RUB
3,381.45024
1 ATLA(ATLA) în INR
3,692.26368
1 ATLA(ATLA) în IDR
Rp694,399.72224
1 ATLA(ATLA) în PHP
2,456.0928
1 ATLA(ATLA) în EGP
￡E.1,970.29056
1 ATLA(ATLA) în BRL
R$222.48576
1 ATLA(ATLA) în CAD
C$58.74624
1 ATLA(ATLA) în BDT
5,083.42464
1 ATLA(ATLA) în NGN
59,862.00192
1 ATLA(ATLA) în COP
$159,022.73856
1 ATLA(ATLA) în ZAR
R.723.28704
1 ATLA(ATLA) în UAH
1,752.38784
1 ATLA(ATLA) în TZS
T.Sh.102,368.448
1 ATLA(ATLA) în VES
Bs9,291.072
1 ATLA(ATLA) în CLP
$39,247.488
1 ATLA(ATLA) în PKR
Rs11,775.91296
1 ATLA(ATLA) în KZT
21,916.51392
1 ATLA(ATLA) în THB
฿1,350.33024
1 ATLA(ATLA) în TWD
NT$1,289.5008
1 ATLA(ATLA) în AED
د.إ152.90688
1 ATLA(ATLA) în CHF
Fr33.3312
1 ATLA(ATLA) în HKD
HK$323.72928
1 ATLA(ATLA) în AMD
֏15,932.3136
1 ATLA(ATLA) în MAD
.د.م387.89184
1 ATLA(ATLA) în MXN
$775.36704
1 ATLA(ATLA) în SAR
ريال156.24
1 ATLA(ATLA) în ETB
Br6,395.00736
1 ATLA(ATLA) în KES
KSh5,380.48896
1 ATLA(ATLA) în JOD
د.أ29.539776
1 ATLA(ATLA) în PLN
153.32352
1 ATLA(ATLA) în RON
лв183.3216
1 ATLA(ATLA) în SEK
kr399.55776
1 ATLA(ATLA) în BGN
лв70.41216
1 ATLA(ATLA) în HUF
Ft13,943.69088
1 ATLA(ATLA) în CZK
878.69376
1 ATLA(ATLA) în KWD
د.ك12.790848
1 ATLA(ATLA) în ILS
135.82464
1 ATLA(ATLA) în BOB
Bs287.4816
1 ATLA(ATLA) în AZN
70.8288
1 ATLA(ATLA) în TJS
SM384.14208
1 ATLA(ATLA) în GEL
112.90944
1 ATLA(ATLA) în AOA
Kz38,014.2336
1 ATLA(ATLA) în BHD
.د.ب15.707328
1 ATLA(ATLA) în BMD
$41.664
1 ATLA(ATLA) în DKK
kr269.56608
1 ATLA(ATLA) în HNL
L1,094.92992
1 ATLA(ATLA) în MUR
1,916.544
1 ATLA(ATLA) în NAD
$723.70368
1 ATLA(ATLA) în NOK
kr425.80608
1 ATLA(ATLA) în NZD
$73.74528
1 ATLA(ATLA) în PAB
B/.41.664
1 ATLA(ATLA) în PGK
K177.90528
1 ATLA(ATLA) în QAR
ر.ق151.65696
1 ATLA(ATLA) în RSD
дин.4,234.31232
1 ATLA(ATLA) în UZS
soʻm495,999.92064
1 ATLA(ATLA) în ALL
L3,494.35968
1 ATLA(ATLA) în ANG
ƒ74.57856
1 ATLA(ATLA) în AWG
ƒ74.9952
1 ATLA(ATLA) în BBD
$83.328
1 ATLA(ATLA) în BAM
KM70.41216
1 ATLA(ATLA) în BIF
Fr122,867.136
1 ATLA(ATLA) în BND
$54.1632
1 ATLA(ATLA) în BSD
$41.664
1 ATLA(ATLA) în JMD
$6,680.8224
1 ATLA(ATLA) în KHR
167,325.12384
1 ATLA(ATLA) în KMF
Fr17,748.864
1 ATLA(ATLA) în LAK
905,739.11232
1 ATLA(ATLA) în LKR
රු12,702.10368
1 ATLA(ATLA) în MDL
L712.87104
1 ATLA(ATLA) în MGA
Ar187,675.488
1 ATLA(ATLA) în MOP
P333.312
1 ATLA(ATLA) în MVR
641.6256
1 ATLA(ATLA) în MWK
MK72,207.8784
1 ATLA(ATLA) în MZN
MT2,664.4128
1 ATLA(ATLA) în NPR
रु5,903.7888
1 ATLA(ATLA) în PYG
295,481.088
1 ATLA(ATLA) în RWF
Fr60,537.792
1 ATLA(ATLA) în SBD
$342.47808
1 ATLA(ATLA) în SCR
572.46336
1 ATLA(ATLA) în SRD
$1,604.064
1 ATLA(ATLA) în SVC
$364.14336
1 ATLA(ATLA) în SZL
L722.8704
1 ATLA(ATLA) în TMT
m145.824
1 ATLA(ATLA) în TND
د.ت123.283776
1 ATLA(ATLA) în TTD
$282.06528
1 ATLA(ATLA) în UGX
Sh145,657.344
1 ATLA(ATLA) în XAF
Fr23,665.152
1 ATLA(ATLA) în XCD
$112.4928
1 ATLA(ATLA) în XOF
Fr23,665.152
1 ATLA(ATLA) în XPF
Fr4,291.392
1 ATLA(ATLA) în BWP
P560.3808
1 ATLA(ATLA) în BZD
$83.74464
1 ATLA(ATLA) în CVE
$3,986.41152
1 ATLA(ATLA) în DJF
Fr7,416.192
1 ATLA(ATLA) în DOP
$2,679.82848
1 ATLA(ATLA) în DZD
د.ج5,436.31872
1 ATLA(ATLA) în FJD
$94.99392
1 ATLA(ATLA) în GNF
Fr362,268.48
1 ATLA(ATLA) în GTQ
Q319.14624
1 ATLA(ATLA) în GYD
$8,714.44224
1 ATLA(ATLA) în ISK
kr5,249.664

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre ATLA

Cât valorează ATLA (ATLA) astăzi?
Prețul pe viu pentru ATLA în USD este 41.664 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ATLA în USD?
Prețul actual pentru ATLA la USD este $ 41.664. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru ATLA?
Capitalizarea de piață pentru ATLA este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ATLA?
Ofertă aflată în circulație pentru ATLA este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ATLA?
ATLA a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ATLA?
ATLA a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ATLA?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ATLA este $ 22.53M USD.
Va crește ATLA în acest an?
ATLA ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ATLA pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:33:55 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru ATLA (ATLA)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$41.6667
