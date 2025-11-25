Ce este SLAY

Informații de preț pentru SLAY

Tokenomie pentru SatLayer (SLAY) Descoperă informații cheie despre SatLayer (SLAY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru SatLayer (SLAY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SatLayer (SLAY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M Maxim dintotdeauna: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.005512 $ 0.005512 $ 0.005512 Află mai mult despre prețul tokenului SatLayer (SLAY) Cumpără SLAY acum!

Informații despre SatLayer (SLAY) The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield. The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield. Pagină de internet oficială: https://satlayer.xyz/ Carte albă: https://docs.satlayer.xyz/overview/litepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x51477A3002ee04B7542aDfe63ccdb50c00Ee5147

Tokenomie pentru SatLayer (SLAY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SatLayer (SLAY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SLAY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SLAY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SLAY, explorează prețul în direct al tokenului SLAY!

Cum se cumpără SLAY Te interesează să adaugi SatLayer (SLAY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SLAY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SLAY pe MEXC! Istoric de preț pentru SatLayer (SLAY) Analiza istoricului de preț pentru SLAY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SLAY! Predicție de preț pentru SLAY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SLAY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SLAY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SLAY!

