Tokenomie și analiză de preț pentru Shping (SHPING) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Shping (SHPING), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.47M Ofertă totală: $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.29B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.29M Maxim dintotdeauna: $ 0.005909 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0.002829

Informații despre Shping (SHPING) Shping is a Web3 universal rewards app disrupting the retail space through the tokenisation of rewards. It is one of the few real examples of DeFi blockchain technology powering everyday activity, rewarding shoppers for uploading receipts, discovering products, writing reviews, and engaging with brands. With Australia as the proof-of-concept market, the app has grown to nearly 300,000 users, making it a clear demonstration of mass blockchain adoption by the non-crypto community. Most users interact with Shping daily without even realising it's powered by blockchain. The SHPING token fuels this ecosystem, rewarding consumers and enabling direct connections between brands and shoppers across all retail environments. Integrated with exchnages for simple on-ramp and off-ramp, Shping ensures rewards can be redeemed easily as cash or crypto. Shping proves that blockchain can seamlessly fit into consumer behaviour and is paving the way for the future of retail engagement. Pagină de internet oficială: https://shping.com/coin Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x7c84e62859d0715eb77d1b1c4154ecd6abb21bec

Tokenomie pentru Shping (SHPING): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Shping (SHPING) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SHPING care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SHPING care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SHPING, explorează prețul în direct al tokenului SHPING!

Cum se cumpără SHPING Te interesează să adaugi Shping (SHPING) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SHPING, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Istoric de preț pentru Shping (SHPING) Analiza istoricului de preț pentru SHPING ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Predicție de preț pentru SHPING Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SHPING? Pagina noastră de predicție de preț pentru SHPING combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

