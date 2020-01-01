Tokenomie pentru Scotty Beam (SCOTTY) Descoperă informații cheie despre Scotty Beam (SCOTTY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Scotty Beam (SCOTTY) Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Pagină de internet oficială: https://scottybeam.io/ Carte albă: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/ Cumpără SCOTTY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Scotty Beam (SCOTTY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Scotty Beam (SCOTTY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 165.24K Ofertă totală: $ 750.00M Ofertă aflată în circulație: $ 460.67M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 269.03K Maxim dintotdeauna: $ 0.2485 Minim dintotdeauna: $ 0.000265989418436096 Preț curent: $ 0.0003587 Află mai mult despre prețul tokenului Scotty Beam (SCOTTY)

Tokenomie pentru Scotty Beam (SCOTTY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Scotty Beam (SCOTTY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SCOTTY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SCOTTY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCOTTY, explorează prețul în direct al tokenului SCOTTY!

Cum se cumpără SCOTTY Te interesează să adaugi Scotty Beam (SCOTTY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SCOTTY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SCOTTY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Scotty Beam (SCOTTY) Analiza istoricului de preț pentru SCOTTY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SCOTTY!

Predicție de preț pentru SCOTTY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SCOTTY? Pagina noastră de predicție de preț pentru SCOTTY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SCOTTY!

