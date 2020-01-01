Tokenomie pentru Scallop (SCA)
Informații despre Scallop (SCA)
Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.
Tokenomie și analiză de preț pentru Scallop (SCA)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Scallop (SCA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Scallop (SCA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Scallop (SCA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri SCA care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri SCA care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru SCA, explorează prețul în direct al tokenului SCA!
Istoric de preț pentru Scallop (SCA)
Analiza istoricului de preț pentru SCA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru SCA
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SCA? Pagina noastră de predicție de preț pentru SCA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
