Informații despre Santos FC Fan Token (SANTOS) The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. Pagină de internet oficială: https://www.santosfc.com.br/ Carte albă: https://research.binance.com/en/projects/santos-fc Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xA64455a4553C9034236734FadDAddbb64aCE4Cc7 Cumpără SANTOS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Santos FC Fan Token (SANTOS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Santos FC Fan Token (SANTOS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.98M $ 23.98M $ 23.98M Ofertă totală: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ofertă aflată în circulație: $ 13.39M $ 13.39M $ 13.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 53.70M $ 53.70M $ 53.70M Maxim dintotdeauna: $ 22.652 $ 22.652 $ 22.652 Minim dintotdeauna: $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 $ 1.214084958845856 Preț curent: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Află mai mult despre prețul tokenului Santos FC Fan Token (SANTOS)

Tokenomie pentru Santos FC Fan Token (SANTOS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Santos FC Fan Token (SANTOS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SANTOS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SANTOS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SANTOS, explorează prețul în direct al tokenului SANTOS!

