Informații despre SAFE AnWang (SAFE4) The SAFE Network is a decentralized, secure payment and privacy computing blockchain system focused on privacy protection. Based on cryptography theory and privacy computing, and guided by technology innovation and application innovation, SAFE 4.0 focuses on privacy protection, strengthens secure payment, optimizes asset privacy, imports cross-chain assets and stable currency, creates SAFESwap trading field, expands more commercial applications, and aims to build a global privacy protection ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.anwang.com Carte albă: https://anwang.com/download/aw3_bps.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x4d7fa587ec8e50bd0e9cd837cb4da796f47218a1

Tokenomie și analiză de preț pentru SAFE AnWang (SAFE4) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SAFE AnWang (SAFE4), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.58M $ 7.58M $ 7.58M Maxim dintotdeauna: $ 9.21 $ 9.21 $ 9.21 Minim dintotdeauna: $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 $ 1.3419666693271253 Preț curent: $ 2.851 $ 2.851 $ 2.851 Află mai mult despre prețul tokenului SAFE AnWang (SAFE4)

Tokenomie pentru SAFE AnWang (SAFE4): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SAFE AnWang (SAFE4) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SAFE4 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SAFE4 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SAFE4, explorează prețul în direct al tokenului SAFE4!

Istoric de preț pentru SAFE AnWang (SAFE4) Analiza istoricului de preț pentru SAFE4 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru SAFE4 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SAFE4? Pagina noastră de predicție de preț pentru SAFE4 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

