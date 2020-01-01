Tokenomie pentru Rarible (RARI) Descoperă informații cheie despre Rarible (RARI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Rarible (RARI) $RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem. $RARI powers infrastructure for onchain commerce. It is the native governance token of the Rarible ecosystem, stewarded by the RARI Foundation on behalf of the community. RARI Foundation facilitates a cross-chain rewards program on Rarible.com, designed to fuel long-term growth and deepen liquidity. Every trade on the NFT marketplace generates fees that are then collected by the Foundation and distributed to users in $RARI. Holders can also stake $RARI to delegate voting power and earn APY — taking part in governance while sharing in the long-term value created by the ecosystem. Pagină de internet oficială: https://rari.foundation Carte albă: https://rari-foundation.gitbook.io/rari-dao-knowledge-base Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf Cumpără RARI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rarible (RARI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rarible (RARI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.58M $ 16.58M $ 16.58M Ofertă totală: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Ofertă aflată în circulație: $ 19.49M $ 19.49M $ 19.49M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.27M $ 21.27M $ 21.27M Maxim dintotdeauna: $ 49.33 $ 49.33 $ 49.33 Minim dintotdeauna: $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 $ 0.309504826433 Preț curent: $ 0.8508 $ 0.8508 $ 0.8508 Află mai mult despre prețul tokenului Rarible (RARI)

Tokenomie pentru Rarible (RARI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rarible (RARI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RARI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RARI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RARI, explorează prețul în direct al tokenului RARI!

