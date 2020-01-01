Tokenomie pentru Reploy (RAI) Descoperă informații cheie despre Reploy (RAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Reploy (RAI) Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Reploy is a self learning neural network and the world’s first proprietary AI language model finetuned on 728M Solidity parameters, built to understand, generate, and elevate human creativity and productivity like never before. Pagină de internet oficială: https://www.reploy.ai/ Carte albă: https://www.reploy.ai/docs Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xc575BD129848Ce06A460A19466c30E1D0328F52C Cumpără RAI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Reploy (RAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Reploy (RAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Ofertă totală: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ofertă aflată în circulație: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Maxim dintotdeauna: $ 14 $ 14 $ 14 Minim dintotdeauna: $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 $ 0.12122974029812877 Preț curent: $ 0.2817 $ 0.2817 $ 0.2817 Află mai mult despre prețul tokenului Reploy (RAI)

Tokenomie pentru Reploy (RAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Reploy (RAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RAI, explorează prețul în direct al tokenului RAI!

Istoric de preț pentru Reploy (RAI) Analiza istoricului de preț pentru RAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RAI!

Predicție de preț pentru RAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru RAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RAI!

