Informații despre Rabi (RABI) The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. The Rabi Protocol is a decentralized finance ecosystem that relies on external actors to maintain its operation. Keepers provide real-time market price information, Global Settlers act as a last line of defense against attacks, and Rabi community members provide various services. Pagină de internet oficială: https://rabi.foundation/ Carte albă: https://rabi.foundation/download/rabifoundation_whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x3d90db6cc52e95679fb431e88b1830ba18e41889 Cumpără RABI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Rabi (RABI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Rabi (RABI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 253.40K $ 253.40K $ 253.40K Maxim dintotdeauna: $ 0.61503 $ 0.61503 $ 0.61503 Minim dintotdeauna: $ 0.000185104481316234 $ 0.000185104481316234 $ 0.000185104481316234 Preț curent: $ 0.0002534 $ 0.0002534 $ 0.0002534 Află mai mult despre prețul tokenului Rabi (RABI)

Tokenomie pentru Rabi (RABI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Rabi (RABI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RABI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RABI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RABI, explorează prețul în direct al tokenului RABI!

