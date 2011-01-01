Tokenomie pentru Quidax Token (QDX) Descoperă informații cheie despre Quidax Token (QDX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Quidax Token (QDX) QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. Pagină de internet oficială: https://qdx.quidax.io/ Carte albă: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Cumpără QDX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Quidax Token (QDX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Quidax Token (QDX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.58M $ 9.58M $ 9.58M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 62.19M $ 62.19M $ 62.19M Maxim dintotdeauna: $ 0.17828 $ 0.17828 $ 0.17828 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.12437 $ 0.12437 $ 0.12437 Află mai mult despre prețul tokenului Quidax Token (QDX)

Tokenomie pentru Quidax Token (QDX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Quidax Token (QDX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QDX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QDX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QDX, explorează prețul în direct al tokenului QDX!

Te interesează să adaugi Quidax Token (QDX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru QDX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Quidax Token (QDX) Analiza istoricului de preț pentru QDX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru QDX!

Predicție de preț pentru QDX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QDX? Pagina noastră de predicție de preț pentru QDX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QDX!

