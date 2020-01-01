Tokenomie pentru QBX (QBX) Descoperă informații cheie despre QBX (QBX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre QBX (QBX) The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain. Pagină de internet oficială: https://qiibeefoundation.org/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x72FDc31f4a9a1EDF6B6132D3C1754F1CdcF5D9B1 Cumpără QBX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru QBX (QBX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru QBX (QBX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.38B $ 1.38B $ 1.38B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Maxim dintotdeauna: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Minim dintotdeauna: $ 0.000335534475649 $ 0.000335534475649 $ 0.000335534475649 Preț curent: $ 0.0032 $ 0.0032 $ 0.0032 Află mai mult despre prețul tokenului QBX (QBX)

Tokenomie pentru QBX (QBX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru QBX (QBX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri QBX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri QBX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru QBX, explorează prețul în direct al tokenului QBX!

Cum se cumpără QBX Te interesează să adaugi QBX (QBX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru QBX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra QBX pe MEXC!

Istoric de preț pentru QBX (QBX) Analiza istoricului de preț pentru QBX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru QBX!

Predicție de preț pentru QBX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta QBX? Pagina noastră de predicție de preț pentru QBX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul QBX!

