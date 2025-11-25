Ce este PVT

Tokenomie și analiză de preț pentru PUNKVISM (PVT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PUNKVISM (PVT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.57M $ 15.57M $ 15.57M Maxim dintotdeauna: $ 0.0045 $ 0.0045 $ 0.0045 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.001557 $ 0.001557 $ 0.001557 Află mai mult despre prețul tokenului PUNKVISM (PVT) Cumpără PVT acum!

Informații despre PUNKVISM (PVT) The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token. Pagină de internet oficială: https://punkvism.io/ Carte albă: https://punkvism.gitbook.io/punkvism Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/8UKuetxWnpC9Po9Mpf3ptT2wEvkqg9GxZWnnx4VPhpeD

Tokenomie pentru PUNKVISM (PVT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PUNKVISM (PVT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PVT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PVT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PVT, explorează prețul în direct al tokenului PVT!

Istoric de preț pentru PUNKVISM (PVT) Analiza istoricului de preț pentru PVT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PVT! Predicție de preț pentru PVT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PVT? Pagina noastră de predicție de preț pentru PVT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PVT!

