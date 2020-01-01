Tokenomie pentru PUNDIAI (PUNDIAI) Descoperă informații cheie despre PUNDIAI (PUNDIAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PUNDIAI (PUNDIAI) Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data. Pagină de internet oficială: https://pundi.ai/ Carte albă: https://pundi.gitbook.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x075f23b9cdfce2cc0ca466f4ee6cb4bd29d83bef

Tokenomie și analiză de preț pentru PUNDIAI (PUNDIAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PUNDIAI (PUNDIAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M Ofertă totală: $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M Ofertă aflată în circulație: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M Maxim dintotdeauna: $ 53.947 $ 53.947 $ 53.947 Minim dintotdeauna: $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 $ 1.8253727976425043 Preț curent: $ 0.7122 $ 0.7122 $ 0.7122 Află mai mult despre prețul tokenului PUNDIAI (PUNDIAI)

Tokenomie pentru PUNDIAI (PUNDIAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PUNDIAI (PUNDIAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUNDIAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUNDIAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUNDIAI, explorează prețul în direct al tokenului PUNDIAI!

Cum se cumpără PUNDIAI Te interesează să adaugi PUNDIAI (PUNDIAI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PUNDIAI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PUNDIAI pe MEXC!

Istoric de preț pentru PUNDIAI (PUNDIAI) Analiza istoricului de preț pentru PUNDIAI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PUNDIAI!

Predicție de preț pentru PUNDIAI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PUNDIAI? Pagina noastră de predicție de preț pentru PUNDIAI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PUNDIAI!

