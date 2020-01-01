Tokenomie pentru PUMLx (PUMLX) Descoperă informații cheie despre PUMLx (PUMLX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PUMLx (PUMLX) PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. PUML is an Australian based WEB3 Gamified Health, Wellbeing and Sports Platform. We specialise in running physical and mental health challenges that use gamefi and socialfi to incentivise and reward healthy behaviours with consumers. Sports and Athlete NFTs are used to motivate people to be active and healthy while capturing wearable wellness data from our members. As a mass consumer Web 2 to Web 3 Adoption platform we have also run our gamfi challenges for Corporates, Sports Brands, Run Clubs and Web3 communities. Pagină de internet oficială: https://puml.io Carte albă: https://whitepaper.puml.io/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8c088775e4139af116Ac1FA6f281Bbf71E8c1c73 Cumpără PUMLX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru PUMLx (PUMLX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PUMLx (PUMLX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 64.75K $ 64.75K $ 64.75K Ofertă totală: $ 495.14M $ 495.14M $ 495.14M Ofertă aflată în circulație: $ 129.25M $ 129.25M $ 129.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 248.07K $ 248.07K $ 248.07K Maxim dintotdeauna: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 Minim dintotdeauna: $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 $ 0.000250137201915361 Preț curent: $ 0.000501 $ 0.000501 $ 0.000501 Află mai mult despre prețul tokenului PUMLx (PUMLX)

Tokenomie pentru PUMLx (PUMLX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PUMLx (PUMLX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PUMLX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PUMLX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PUMLX, explorează prețul în direct al tokenului PUMLX!

Cum se cumpără PUMLX Te interesează să adaugi PUMLx (PUMLX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PUMLX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PUMLX pe MEXC!

Istoric de preț pentru PUMLx (PUMLX) Analiza istoricului de preț pentru PUMLX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PUMLX!

Predicție de preț pentru PUMLX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PUMLX? Pagina noastră de predicție de preț pentru PUMLX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PUMLX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!