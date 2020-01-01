Tokenomie pentru Paris Saint-Germain (PSG) Descoperă informații cheie despre Paris Saint-Germain (PSG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Paris Saint-Germain (PSG) The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. Pagină de internet oficială: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Explorator de blocuri: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 Cumpără PSG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Paris Saint-Germain (PSG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Paris Saint-Germain (PSG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M Ofertă totală: $ 19.89M $ 19.89M $ 19.89M Ofertă aflată în circulație: $ 11.19M $ 11.19M $ 11.19M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.80M $ 28.80M $ 28.80M Maxim dintotdeauna: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 Minim dintotdeauna: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 Preț curent: $ 1.448 $ 1.448 $ 1.448 Află mai mult despre prețul tokenului Paris Saint-Germain (PSG)

Tokenomie pentru Paris Saint-Germain (PSG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Paris Saint-Germain (PSG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PSG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PSG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PSG, explorează prețul în direct al tokenului PSG!

Istoric de preț pentru Paris Saint-Germain (PSG) Analiza istoricului de preț pentru PSG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PSG!

Predicție de preț pentru PSG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PSG? Pagina noastră de predicție de preț pentru PSG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PSG!

