Informații despre Propbase (PROPS) Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Pagină de internet oficială: https://www.propbase.app/ Carte albă: https://www.propbase.app/white-paper Explorator de blocuri: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 Cumpără PROPS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Propbase (PROPS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Propbase (PROPS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.97M $ 8.97M $ 8.97M Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 443.46M $ 443.46M $ 443.46M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.28M $ 24.28M $ 24.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 Minim dintotdeauna: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 Preț curent: $ 0.02023 $ 0.02023 $ 0.02023 Află mai mult despre prețul tokenului Propbase (PROPS)

Tokenomie pentru Propbase (PROPS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Propbase (PROPS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PROPS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PROPS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PROPS, explorează prețul în direct al tokenului PROPS!

Cum se cumpără PROPS Te interesează să adaugi Propbase (PROPS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PROPS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PROPS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Propbase (PROPS) Analiza istoricului de preț pentru PROPS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PROPS!

Predicție de preț pentru PROPS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PROPS? Pagina noastră de predicție de preț pentru PROPS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PROPS!

