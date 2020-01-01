Tokenomie pentru Propchain (PROPC) Descoperă informații cheie despre Propchain (PROPC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Propchain (PROPC) Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods. Pagină de internet oficială: https://propchain.com Carte albă: https://docs.propchain.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9ff58067Bd8D239000010c154C6983A325Df138E

Tokenomie și analiză de preț pentru Propchain (PROPC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Propchain (PROPC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.23M $ 15.23M $ 15.23M Ofertă totală: $ 63.76M $ 63.76M $ 63.76M Ofertă aflată în circulație: $ 38.51M $ 38.51M $ 38.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 39.54M $ 39.54M $ 39.54M Maxim dintotdeauna: $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 Minim dintotdeauna: $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 Preț curent: $ 0.3954 $ 0.3954 $ 0.3954 Află mai mult despre prețul tokenului Propchain (PROPC)

Structura în profunzime a tokenului Propchain (PROPC) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri PROPC. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview A comprehensive review of available data sources and structured databases reveals that detailed token economics for Propchain (PROPC)—including issuance mechanism, allocation mechanism, usage and incentive mechanism, locking mechanism, and unlocking time—are not publicly disclosed or accessible as of the current date. Below is a summary of the information that could be verified: Basic Token Information Asset Name Symbol Total Supply Propchain PROPC 100,000,000 Issuance Mechanism No verifiable details are available regarding the issuance mechanism for Propchain. This includes whether the token is minted at genesis, distributed over time, or follows a fixed or dynamic issuance schedule. Allocation Mechanism No public data is available on how the total supply is allocated among stakeholders (e.g., team, investors, community, ecosystem, treasury, etc.). Usage and Incentive Mechanism No official documentation or third-party analysis could be found describing the primary use cases, utility, or incentive structures for the PROPC token within the Propchain ecosystem. Locking Mechanism No information is available regarding whether PROPC tokens can be locked, staked, or otherwise immobilized for rewards, governance, or other purposes. Unlocking Time No details are disclosed about any vesting schedules, token unlock events, or time-based release mechanisms for Propchain. Analysis and Implications Transparency Gap: The absence of public documentation on Propchain’s token economics is a significant transparency gap. For investors, users, and ecosystem participants, this lack of information increases uncertainty regarding supply dynamics, potential sell pressure, and the alignment of incentives among stakeholders.

The absence of public documentation on Propchain’s token economics is a significant transparency gap. For investors, users, and ecosystem participants, this lack of information increases uncertainty regarding supply dynamics, potential sell pressure, and the alignment of incentives among stakeholders. Best Practices: Leading projects typically publish detailed tokenomics, including allocation tables, vesting schedules, and incentive mechanisms, to foster trust and enable informed decision-making.

Leading projects typically publish detailed tokenomics, including allocation tables, vesting schedules, and incentive mechanisms, to foster trust and enable informed decision-making. Recommendation: Prospective participants should exercise caution and seek direct clarification from the Propchain team or official channels before making any investment or engagement decisions. Conclusion As of today, no detailed or structured information is available regarding the token economics of Propchain beyond its name, symbol, and total supply. This includes all aspects of issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking. Stakeholders are advised to monitor official Propchain communications for future disclosures.

Tokenomie pentru Propchain (PROPC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Propchain (PROPC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PROPC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PROPC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PROPC, explorează prețul în direct al tokenului PROPC!

