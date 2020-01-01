Tokenomie pentru Polkastarter (POLS) Descoperă informații cheie despre Polkastarter (POLS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Polkastarter (POLS) POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS. Pagină de internet oficială: https://www.polkastarter.com/ Carte albă: https://docs.polkastarter.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa

Tokenomie și analiză de preț pentru Polkastarter (POLS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Polkastarter (POLS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 16.82M $ 16.82M $ 16.82M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 99.21M $ 99.21M $ 99.21M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.96M $ 16.96M $ 16.96M Maxim dintotdeauna: $ 7.6884 $ 7.6884 $ 7.6884 Minim dintotdeauna: $ 0.00147639 $ 0.00147639 $ 0.00147639 Preț curent: $ 0.16955 $ 0.16955 $ 0.16955 Află mai mult despre prețul tokenului Polkastarter (POLS)

Tokenomie pentru Polkastarter (POLS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Polkastarter (POLS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POLS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POLS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POLS, explorează prețul în direct al tokenului POLS!

Cum se cumpără POLS Te interesează să adaugi Polkastarter (POLS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru POLS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra POLS pe MEXC!

Istoric de preț pentru Polkastarter (POLS) Analiza istoricului de preț pentru POLS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru POLS!

Predicție de preț pentru POLS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta POLS? Pagina noastră de predicție de preț pentru POLS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul POLS!

