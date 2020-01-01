Tokenomie pentru Pocket Network (POKT) Descoperă informații cheie despre Pocket Network (POKT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pocket Network (POKT) Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Pagină de internet oficială: https://pocket.network/ Carte albă: https://docs.pokt.network/home/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC Cumpără POKT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pocket Network (POKT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pocket Network (POKT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 58.87M $ 58.87M $ 58.87M Ofertă totală: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Ofertă aflată în circulație: $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 61.95M $ 61.95M $ 61.95M Maxim dintotdeauna: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 Minim dintotdeauna: $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 Preț curent: $ 0.026065 $ 0.026065 $ 0.026065 Află mai mult despre prețul tokenului Pocket Network (POKT)

Tokenomie pentru Pocket Network (POKT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pocket Network (POKT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri POKT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri POKT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru POKT, explorează prețul în direct al tokenului POKT!

