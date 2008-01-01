Tokenomie pentru Public Masterpiece (PMT) Descoperă informații cheie despre Public Masterpiece (PMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Public Masterpiece (PMT) Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties. Pagină de internet oficială: https://publicmasterpiece.com Carte albă: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 Cumpără PMT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Public Masterpiece (PMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Public Masterpiece (PMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.99M $ 12.99M $ 12.99M Ofertă totală: $ 301.07M $ 301.07M $ 301.07M Ofertă aflată în circulație: $ 122.16M $ 122.16M $ 122.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 212.72M $ 212.72M $ 212.72M Maxim dintotdeauna: $ 0.11289 $ 0.11289 $ 0.11289 Minim dintotdeauna: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 Preț curent: $ 0.10636 $ 0.10636 $ 0.10636 Află mai mult despre prețul tokenului Public Masterpiece (PMT)

Tokenomie pentru Public Masterpiece (PMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Public Masterpiece (PMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PMT, explorează prețul în direct al tokenului PMT!

Cum se cumpără PMT Te interesează să adaugi Public Masterpiece (PMT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PMT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PMT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Public Masterpiece (PMT) Analiza istoricului de preț pentru PMT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PMT!

Predicție de preț pentru PMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru PMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PMT!

