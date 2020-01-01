Tokenomie pentru Polker (PKR) Descoperă informații cheie despre Polker (PKR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Polker (PKR) Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Pagină de internet oficială: https://www.pkr.io Carte albă: https://pkr.io/whitepaper/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Cumpără PKR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Polker (PKR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Polker (PKR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 300.47K Ofertă totală: $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 193.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.55M Maxim dintotdeauna: $ 0.2121 Minim dintotdeauna: $ 0.000130960361648144 Preț curent: $ 0.0015517 Află mai mult despre prețul tokenului Polker (PKR)

Tokenomie pentru Polker (PKR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Polker (PKR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PKR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PKR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PKR, explorează prețul în direct al tokenului PKR!

Cum se cumpără PKR Te interesează să adaugi Polker (PKR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PKR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PKR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Polker (PKR) Analiza istoricului de preț pentru PKR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PKR!

Predicție de preț pentru PKR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PKR? Pagina noastră de predicție de preț pentru PKR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PKR!

