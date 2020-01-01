Tokenomie pentru Phil (PHIL) Descoperă informații cheie despre Phil (PHIL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Phil (PHIL) Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community. Pagină de internet oficială: https://www.philtoken.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xc328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2 Cumpără PHIL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Phil (PHIL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Phil (PHIL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.76M $ 1.76M $ 1.76M Maxim dintotdeauna: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Minim dintotdeauna: $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 Preț curent: $ 0.001757 $ 0.001757 $ 0.001757 Află mai mult despre prețul tokenului Phil (PHIL)

Tokenomie pentru Phil (PHIL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Phil (PHIL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHIL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHIL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHIL, explorează prețul în direct al tokenului PHIL!

Cum se cumpără PHIL Te interesează să adaugi Phil (PHIL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PHIL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PHIL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Phil (PHIL) Analiza istoricului de preț pentru PHIL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PHIL!

Predicție de preț pentru PHIL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PHIL? Pagina noastră de predicție de preț pentru PHIL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PHIL!

