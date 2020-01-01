Tokenomie pentru Phoenix Global (PHB) Descoperă informații cheie despre Phoenix Global (PHB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Phoenix Global (PHB) Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience. Pagină de internet oficială: https://www.phoenix.global/ Carte albă: https://static.phoenix.global/Phoenix_Global_Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0x0409633A72D846fc5BBe2f98D88564D35987904D Cumpără PHB acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Phoenix Global (PHB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Phoenix Global (PHB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 29.67M $ 29.67M $ 29.67M Ofertă totală: $ 58.92M $ 58.92M $ 58.92M Ofertă aflată în circulație: $ 58.92M $ 58.92M $ 58.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.23M $ 32.23M $ 32.23M Maxim dintotdeauna: $ 4.1358 $ 4.1358 $ 4.1358 Minim dintotdeauna: $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 $ 0.06654096148398123 Preț curent: $ 0.5036 $ 0.5036 $ 0.5036 Află mai mult despre prețul tokenului Phoenix Global (PHB)

Tokenomie pentru Phoenix Global (PHB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Phoenix Global (PHB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PHB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PHB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PHB, explorează prețul în direct al tokenului PHB!

Istoric de preț pentru Phoenix Global (PHB) Analiza istoricului de preț pentru PHB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PHB!

Predicție de preț pentru PHB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PHB? Pagina noastră de predicție de preț pentru PHB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PHB!

