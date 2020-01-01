Tokenomie pentru Oobit (OOBIT) Descoperă informații cheie despre Oobit (OOBIT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Oobit (OOBIT) Oobit is a leading mobile payment app that offers a seamless way to pay with crypto both in-store and globally. Crypto holders can enjoy a crypto Tap-to-Pay experience as convenient and smooth as Apple Pay®, utilizing existing Visa/Mastercard point-of-sale systems while ensuring merchants receive fiat currency. OBT is Oobit's native cryptocurrency token, the core and primary foundation that drives and rewards Oobit's growing community and ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.obttoken.com/ Carte albă: https://docsend.com/v/q96zw/obt Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x07f9702ce093db82dfdc92c2c6e578d6ea8d5e22 Cumpără OOBIT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Oobit (OOBIT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Oobit (OOBIT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.50M $ 12.50M $ 12.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.1394 $ 0.1394 $ 0.1394 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0125 $ 0.0125 $ 0.0125 Află mai mult despre prețul tokenului Oobit (OOBIT)

Tokenomie pentru Oobit (OOBIT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Oobit (OOBIT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OOBIT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OOBIT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OOBIT, explorează prețul în direct al tokenului OOBIT!

Cum se cumpără OOBIT Te interesează să adaugi Oobit (OOBIT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OOBIT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OOBIT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Oobit (OOBIT) Analiza istoricului de preț pentru OOBIT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OOBIT!

Predicție de preț pentru OOBIT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OOBIT? Pagina noastră de predicție de preț pentru OOBIT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OOBIT!

