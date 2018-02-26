Ontologia este un nou proiect de blockchain public de înaltă performanță și o platformă de colaborare pe bază de încredere distribuită. Ontologia oferă noi blockchain-uri publice de înaltă performanță care includ o serie de registre distribuite complete și sisteme de contracte inteligente. Cadruul de blockchain Ontology susține sistemele de blockchain publice și poate personaliza diferite blockchain-uri publice pentru diferite aplicații. Ontologia susține colaborarea între rețelele de lanțuri cu ajutorul diferitelor grupuri de protocoale. Ontologia va oferi constant module comune pe infrastructura de bază pentru diferite tipuri de scenarii distribuite, cum ar fi cele pentru cadrul de identitate digitală distribuită, protocolul de schimb de date distribuite, și așa mai departe. În funcție de cerințele specifice ale scenariului, Ontologia va continua să dezvolte noi module comune.

