Tokenomie pentru Ontology Token (ONT)
Informații despre Ontology Token (ONT)
Ontologia este un nou proiect de blockchain public de înaltă performanță și o platformă de colaborare pe bază de încredere distribuită. Ontologia oferă noi blockchain-uri publice de înaltă performanță care includ o serie de registre distribuite complete și sisteme de contracte inteligente. Cadruul de blockchain Ontology susține sistemele de blockchain publice și poate personaliza diferite blockchain-uri publice pentru diferite aplicații. Ontologia susține colaborarea între rețelele de lanțuri cu ajutorul diferitelor grupuri de protocoale. Ontologia va oferi constant module comune pe infrastructura de bază pentru diferite tipuri de scenarii distribuite, cum ar fi cele pentru cadrul de identitate digitală distribuită, protocolul de schimb de date distribuite, și așa mai departe. În funcție de cerințele specifice ale scenariului, Ontologia va continua să dezvolte noi module comune.
Tokenomie și analiză de preț pentru Ontology Token (ONT)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ontology Token (ONT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Ontology Token (ONT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Ontology Token (ONT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ONT care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ONT care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru ONT, explorează prețul în direct al tokenului ONT!
Cum se cumpără ONT
Te interesează să adaugi Ontology Token (ONT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ONT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru Ontology Token (ONT)
Analiza istoricului de preț pentru ONT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru ONT
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ONT? Pagina noastră de predicție de preț pentru ONT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Cumpără Ontology Token (ONT)
Sumă
1 ONT = 0.1189 USD