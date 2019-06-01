Tokenomie pentru Harmony (ONE) Descoperă informații cheie despre Harmony (ONE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Harmony (ONE) Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking. Harmony is a fast and secure blockchain with key innovations in state sharding and peer-to-peer networking. Pagină de internet oficială: https://www.harmony.one/ Carte albă: https://harmony.one/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.harmony.one/#/

Tokenomie și analiză de preț pentru Harmony (ONE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Harmony (ONE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 137.30M $ 137.30M $ 137.30M Ofertă totală: $ 14.72B $ 14.72B $ 14.72B Ofertă aflată în circulație: $ 14.72B $ 14.72B $ 14.72B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 137.30M $ 137.30M $ 137.30M Maxim dintotdeauna: $ 0.3797 $ 0.3797 $ 0.3797 Minim dintotdeauna: $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 $ 0.00125670166096 Preț curent: $ 0.009327 $ 0.009327 $ 0.009327 Află mai mult despre prețul tokenului Harmony (ONE)

Tokenomie pentru Harmony (ONE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Harmony (ONE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ONE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ONE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ONE, explorează prețul în direct al tokenului ONE!

