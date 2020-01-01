Tokenomie pentru Obol (OBOL) Descoperă informații cheie despre Obol (OBOL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Obol (OBOL) Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world's largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators. Pagină de internet oficială: https://obol.org/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

Tokenomie și analiză de preț pentru Obol (OBOL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Obol (OBOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 13.68M $ 13.68M $ 13.68M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 121.24M $ 121.24M $ 121.24M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 56.42M $ 56.42M $ 56.42M Maxim dintotdeauna: $ 0.4895 $ 0.4895 $ 0.4895 Minim dintotdeauna: $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 Preț curent: $ 0.11283 $ 0.11283 $ 0.11283 Află mai mult despre prețul tokenului Obol (OBOL)

Tokenomie pentru Obol (OBOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Obol (OBOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri OBOL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri OBOL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru OBOL, explorează prețul în direct al tokenului OBOL!

Cum se cumpără OBOL Te interesează să adaugi Obol (OBOL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru OBOL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra OBOL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Obol (OBOL) Analiza istoricului de preț pentru OBOL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru OBOL!

Predicție de preț pentru OBOL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta OBOL? Pagina noastră de predicție de preț pentru OBOL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul OBOL!

