Informații despre Nobody Sausage (NOBODY) Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture. Pagină de internet oficială: https://nobodysausage.club/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/C29ebrgYjYoJPMGPnPSGY1q3mMGk4iDSqnQeQQA7moon Cumpără NOBODY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nobody Sausage (NOBODY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nobody Sausage (NOBODY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 47.08M Ofertă totală: $ 936.07M Ofertă aflată în circulație: $ 936.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.08M Maxim dintotdeauna: $ 0.0959 Minim dintotdeauna: $ 0.003144063138629749 Preț curent: $ 0.050298 Află mai mult despre prețul tokenului Nobody Sausage (NOBODY)

Tokenomie pentru Nobody Sausage (NOBODY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nobody Sausage (NOBODY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NOBODY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NOBODY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NOBODY, explorează prețul în direct al tokenului NOBODY!

Cum se cumpără NOBODY Te interesează să adaugi Nobody Sausage (NOBODY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NOBODY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NOBODY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Nobody Sausage (NOBODY) Analiza istoricului de preț pentru NOBODY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NOBODY!

Predicție de preț pentru NOBODY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NOBODY? Pagina noastră de predicție de preț pentru NOBODY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NOBODY!

