Tokenomie pentru NetMind (NMT) Descoperă informații cheie despre NetMind (NMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre NetMind (NMT) Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. Pagină de internet oficială: https://power.netmind.ai Carte albă: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6

Tokenomie și analiză de preț pentru NetMind (NMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NetMind (NMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.64M Ofertă totală: $ 143.95M Ofertă aflată în circulație: $ 33.45M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 55.78M Maxim dintotdeauna: $ 4.561 Minim dintotdeauna: $ 0.010377713935542331 Preț curent: $ 0.378

Tokenomie pentru NetMind (NMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NetMind (NMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NMT, explorează prețul în direct al tokenului NMT!

Cum se cumpără NMT Te interesează să adaugi NetMind (NMT) în portofelul tău?

Istoric de preț pentru NetMind (NMT) Analiza istoricului de preț pentru NMT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru NMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru NMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

