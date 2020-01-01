Tokenomie pentru Numeraire (NMR) Descoperă informații cheie despre Numeraire (NMR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Numeraire (NMR) Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted. Pagină de internet oficială: https://numer.ai/ Carte albă: https://numer.ai/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 Cumpără NMR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Numeraire (NMR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Numeraire (NMR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 129.55M $ 129.55M $ 129.55M Ofertă totală: $ 10.66M $ 10.66M $ 10.66M Ofertă aflată în circulație: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 187.45M $ 187.45M $ 187.45M Maxim dintotdeauna: $ 96.95 $ 96.95 $ 96.95 Minim dintotdeauna: $ 1.92766 $ 1.92766 $ 1.92766 Preț curent: $ 17.041 $ 17.041 $ 17.041 Află mai mult despre prețul tokenului Numeraire (NMR)

Tokenomie pentru Numeraire (NMR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Numeraire (NMR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NMR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NMR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NMR, explorează prețul în direct al tokenului NMR!

Cum se cumpără NMR Te interesează să adaugi Numeraire (NMR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NMR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NMR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Numeraire (NMR) Analiza istoricului de preț pentru NMR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NMR!

Predicție de preț pentru NMR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NMR? Pagina noastră de predicție de preț pentru NMR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NMR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!