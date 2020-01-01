Tokenomie pentru Nibiru Chain (NIBI) Descoperă informații cheie despre Nibiru Chain (NIBI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nibiru Chain (NIBI) Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Nibiru Chain is an emerging Layer 1 blockchain, designed to empower both Web2 and Web3 developers. Nibiru offers a robust platform for building innovative applications and services, bridging the gap into blockchain development. Pagină de internet oficială: https://www.nibiru.fi Carte albă: https://nibiru.fi/docs Explorator de blocuri: https://nibiscan.io/ Cumpără NIBI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Nibiru Chain (NIBI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nibiru Chain (NIBI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M Ofertă totală: $ 984.58M $ 984.58M $ 984.58M Ofertă aflată în circulație: $ 796.98M $ 796.98M $ 796.98M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.90M $ 14.90M $ 14.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.989 $ 0.989 $ 0.989 Minim dintotdeauna: $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 $ 0.00835135941009936 Preț curent: $ 0.009934 $ 0.009934 $ 0.009934 Află mai mult despre prețul tokenului Nibiru Chain (NIBI)

Tokenomie pentru Nibiru Chain (NIBI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nibiru Chain (NIBI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NIBI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NIBI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NIBI, explorează prețul în direct al tokenului NIBI!

Cum se cumpără NIBI Te interesează să adaugi Nibiru Chain (NIBI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NIBI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NIBI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Nibiru Chain (NIBI) Analiza istoricului de preț pentru NIBI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NIBI!

Predicție de preț pentru NIBI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NIBI? Pagina noastră de predicție de preț pentru NIBI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NIBI!

