Informații despre NFT (NFT) APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. APENFT Fund was born with the mission to register world-class artworks as NFTs on-chain. It is built on top of TRON, one of the world's top three public chains, and is powered by the world's largest distributed data storage system BitTorrent. Pagină de internet oficială: http://apenft.org/ Carte albă: https://foundation.apenft.io/book/APENFT%20White%20Paper.pdf Explorator de blocuri: https://tronscan.org/#/token20/TFczxzPhnThNSqr5by8tvxsdCFRRz6cPNq Cumpără NFT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru NFT (NFT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NFT (NFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 436.50M $ 436.50M $ 436.50M Ofertă totală: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T Ofertă aflată în circulație: $ 999.99T $ 999.99T $ 999.99T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 436.50M $ 436.50M $ 436.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 $ 0.0000078065 Minim dintotdeauna: $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 $ 0.000000288884040432 Preț curent: $ 0.0000004365 $ 0.0000004365 $ 0.0000004365 Află mai mult despre prețul tokenului NFT (NFT)

Tokenomie pentru NFT (NFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NFT (NFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NFT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NFT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NFT, explorează prețul în direct al tokenului NFT!

Cum se cumpără NFT Te interesează să adaugi NFT (NFT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NFT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NFT pe MEXC!

Istoric de preț pentru NFT (NFT) Analiza istoricului de preț pentru NFT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NFT!

Predicție de preț pentru NFT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NFT? Pagina noastră de predicție de preț pentru NFT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NFT!

