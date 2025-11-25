Ce este NFLXON

Informații de preț pentru NFLXON

Tokenomie pentru Netflix (NFLXON) Descoperă informații cheie despre Netflix (NFLXON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Netflix (NFLXON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Netflix (NFLXON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 986.83K $ 986.83K $ 986.83K Ofertă totală: $ 928.49 $ 928.49 $ 928.49 Ofertă aflată în circulație: $ 928.49 $ 928.49 $ 928.49 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 986.83K $ 986.83K $ 986.83K Maxim dintotdeauna: $ 1,281.6 $ 1,281.6 $ 1,281.6 Minim dintotdeauna: $ 1,031.796687129903 $ 1,031.796687129903 $ 1,031.796687129903 Preț curent: $ 1,062.83 $ 1,062.83 $ 1,062.83 Află mai mult despre prețul tokenului Netflix (NFLXON) Cumpără NFLXON acum!

Informații despre Netflix (NFLXON) Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain. Netflix recently executed a 10-for-1 forward stock split. 1 NFLXON now represents 10 NFLX on MEXC. Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain. Netflix recently executed a 10-for-1 forward stock split. 1 NFLXON now represents 10 NFLX on MEXC. Pagină de internet oficială: https://app.ondo.finance/assets/nflxon Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x032deC3372F25C41EA8054B4987a7c4832CDB338

Tokenomie pentru Netflix (NFLXON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Netflix (NFLXON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NFLXON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NFLXON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NFLXON, explorează prețul în direct al tokenului NFLXON!

Cum se cumpără NFLXON Te interesează să adaugi Netflix (NFLXON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NFLXON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NFLXON pe MEXC! Istoric de preț pentru Netflix (NFLXON) Analiza istoricului de preț pentru NFLXON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NFLXON! Predicție de preț pentru NFLXON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NFLXON? Pagina noastră de predicție de preț pentru NFLXON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NFLXON!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!