Prețul în timp real pentru Netflix astăzi este 1102.23 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NFLXON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NFLXON pe MEXC acum.

$1,102.23
+0.18%1D
Netflix (NFLXON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:05:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Netflix (NFLXON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1,086.39
Minim 24 h
$ 1,102.28
Maxim 24 h

$ 1,086.39
$ 1,102.28
$ 1,265.3897261967002
$ 1,077.977531807699
+1.22%

+0.18%

+0.79%

+0.79%

Prețul în timp real pentru Netflix (NFLXON) este $ 1,102.23. În ultimele 24 de ore, tokenul NFLXON a fost tranzacționat între un minim de $ 1,086.39 și un maxim de $ 1,102.28, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NFLXON este $ 1,265.3897261967002, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 1,077.977531807699.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NFLXON s-a modificat cu +1.22% în decursul ultimei ore, cu +0.18% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.79% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Netflix (NFLXON)

No.2117

$ 1.01M
$ 57.87K
$ 1.01M
916.79
916.79183601
Capitalizarea de piață actuală pentru Netflix este $ 1.01M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 57.87K. Oferta aflată în circulație pentru NFLXON este 916.79, cu o ofertă totală de 916.79183601. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.01M.

Istoric de preț pentru Netflix (NFLXON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Netflix pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +1.9804+0.18%
30 de zile$ -85.12-7.17%
60 de zile$ +2.23+0.20%
90 de zile$ +2.23+0.20%
Modificare de preț astăzi pentru Netflix

Astăzi, NFLXON a înregistrat o modificare de $ +1.9804 (+0.18%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Netflix

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -85.12 (-7.17%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Netflix

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NFLXON a văzut o modificare de $ +2.23 (+0.20%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Netflix

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +2.23 (+0.20%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Netflix (NFLXON)?

Ce este Netflix (NFLXON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Netflix este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Netflix. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NFLXON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Netflix pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Netflix fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Netflix (USD)

Ce valoare va avea Netflix (NFLXON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Netflix (NFLXON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Netflix.

Tokenomie pentru Netflix (NFLXON)

Înțelegerea tokenomică a Netflix (NFLXON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NFLXON!

Cum se cumpără Netflix (NFLXON)

Vrei să știi cum să cumperi Netflix? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Netflix cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NFLXON în monede locale

1 Netflix(NFLXON) în VND
29,005,182.45
1 Netflix(NFLXON) în AUD
A$1,697.4342
1 Netflix(NFLXON) în GBP
837.6948
1 Netflix(NFLXON) în EUR
947.9178
1 Netflix(NFLXON) în USD
$1,102.23
1 Netflix(NFLXON) în MYR
RM4,607.3214
1 Netflix(NFLXON) în TRY
46,425.9276
1 Netflix(NFLXON) în JPY
¥168,641.19
1 Netflix(NFLXON) în ARS
ARS$1,599,743.5551
1 Netflix(NFLXON) în RUB
89,456.9868
1 Netflix(NFLXON) în INR
97,712.6895
1 Netflix(NFLXON) în IDR
Rp18,370,492.6518
1 Netflix(NFLXON) în PHP
64,987.4808
1 Netflix(NFLXON) în EGP
￡E.52,124.4567
1 Netflix(NFLXON) în BRL
R$5,907.9528
1 Netflix(NFLXON) în CAD
C$1,554.1443
1 Netflix(NFLXON) în BDT
134,483.0823
1 Netflix(NFLXON) în NGN
1,585,932.6132
1 Netflix(NFLXON) în COP
$4,206,980.4417
1 Netflix(NFLXON) în ZAR
R.19,178.802
1 Netflix(NFLXON) în UAH
46,359.7938
1 Netflix(NFLXON) în TZS
T.Sh.2,708,179.11
1 Netflix(NFLXON) în VES
Bs245,797.29
1 Netflix(NFLXON) în CLP
$1,039,402.89
1 Netflix(NFLXON) în PKR
Rs311,534.2872
1 Netflix(NFLXON) în KZT
579,806.0469
1 Netflix(NFLXON) în THB
฿35,734.2966
1 Netflix(NFLXON) în TWD
NT$34,158.1077
1 Netflix(NFLXON) în AED
د.إ4,045.1841
1 Netflix(NFLXON) în CHF
Fr881.784
1 Netflix(NFLXON) în HKD
HK$8,564.3271
1 Netflix(NFLXON) în AMD
֏421,492.752
1 Netflix(NFLXON) în MAD
.د.م10,261.7613
1 Netflix(NFLXON) în MXN
$20,556.5895
1 Netflix(NFLXON) în SAR
ريال4,133.3625
1 Netflix(NFLXON) în ETB
Br169,181.2827
1 Netflix(NFLXON) în KES
KSh142,341.9822
1 Netflix(NFLXON) în JOD
د.أ781.48107
1 Netflix(NFLXON) în PLN
4,056.2064
1 Netflix(NFLXON) în RON
лв4,849.812
1 Netflix(NFLXON) în SEK
kr10,570.3857
1 Netflix(NFLXON) în BGN
лв1,862.7687
1 Netflix(NFLXON) în HUF
Ft369,247.05
1 Netflix(NFLXON) în CZK
23,246.0307
1 Netflix(NFLXON) în KWD
د.ك338.38461
1 Netflix(NFLXON) în ILS
3,604.2921
1 Netflix(NFLXON) în BOB
Bs7,605.387
1 Netflix(NFLXON) în AZN
1,873.791
1 Netflix(NFLXON) în TJS
SM10,162.5606
1 Netflix(NFLXON) în GEL
2,987.0433
1 Netflix(NFLXON) în AOA
Kz1,005,674.652
1 Netflix(NFLXON) în BHD
.د.ب414.43848
1 Netflix(NFLXON) în BMD
$1,102.23
1 Netflix(NFLXON) în DKK
kr7,131.4281
1 Netflix(NFLXON) în HNL
L28,966.6044
1 Netflix(NFLXON) în MUR
50,702.58
1 Netflix(NFLXON) în NAD
$19,145.7351
1 Netflix(NFLXON) în NOK
kr11,264.7906
1 Netflix(NFLXON) în NZD
$1,950.9471
1 Netflix(NFLXON) în PAB
B/.1,102.23
1 Netflix(NFLXON) în PGK
K4,706.5221
1 Netflix(NFLXON) în QAR
ر.ق4,012.1172
1 Netflix(NFLXON) în RSD
дин.112,008.6126
1 Netflix(NFLXON) în UZS
soʻm13,121,783.6148
1 Netflix(NFLXON) în ALL
L92,444.0301
1 Netflix(NFLXON) în ANG
ƒ1,972.9917
1 Netflix(NFLXON) în AWG
ƒ1,984.014
1 Netflix(NFLXON) în BBD
$2,204.46
1 Netflix(NFLXON) în BAM
KM1,862.7687
1 Netflix(NFLXON) în BIF
Fr3,250,476.27
1 Netflix(NFLXON) în BND
$1,432.899
1 Netflix(NFLXON) în BSD
$1,102.23
1 Netflix(NFLXON) în JMD
$176,742.5805
1 Netflix(NFLXON) în KHR
4,426,621.8138
1 Netflix(NFLXON) în KMF
Fr469,549.98
1 Netflix(NFLXON) în LAK
23,961,521.2599
1 Netflix(NFLXON) în LKR
රු336,036.8601
1 Netflix(NFLXON) în MDL
L18,859.1553
1 Netflix(NFLXON) în MGA
Ar4,964,995.035
1 Netflix(NFLXON) în MOP
P8,817.84
1 Netflix(NFLXON) în MVR
16,974.342
1 Netflix(NFLXON) în MWK
MK1,910,274.813
1 Netflix(NFLXON) în MZN
MT70,487.6085
1 Netflix(NFLXON) în NPR
रु156,185.991
1 Netflix(NFLXON) în PYG
7,817,015.16
1 Netflix(NFLXON) în RWF
Fr1,601,540.19
1 Netflix(NFLXON) în SBD
$9,060.3306
1 Netflix(NFLXON) în SCR
15,144.6402
1 Netflix(NFLXON) în SRD
$42,435.855
1 Netflix(NFLXON) în SVC
$9,633.4902
1 Netflix(NFLXON) în SZL
L19,123.6905
1 Netflix(NFLXON) în TMT
m3,857.805
1 Netflix(NFLXON) în TND
د.ت3,261.49857
1 Netflix(NFLXON) în TTD
$7,462.0971
1 Netflix(NFLXON) în UGX
Sh3,853,396.08
1 Netflix(NFLXON) în XAF
Fr626,066.64
1 Netflix(NFLXON) în XCD
$2,976.021
1 Netflix(NFLXON) în XOF
Fr626,066.64
1 Netflix(NFLXON) în XPF
Fr113,529.69
1 Netflix(NFLXON) în BWP
P14,824.9935
1 Netflix(NFLXON) în BZD
$2,215.4823
1 Netflix(NFLXON) în CVE
$105,461.3664
1 Netflix(NFLXON) în DJF
Fr196,196.94
1 Netflix(NFLXON) în DOP
$70,895.4336
1 Netflix(NFLXON) în DZD
د.ج144,061.461
1 Netflix(NFLXON) în FJD
$2,513.0844
1 Netflix(NFLXON) în GNF
Fr9,583,889.85
1 Netflix(NFLXON) în GTQ
Q8,443.0818
1 Netflix(NFLXON) în GYD
$230,542.4268
1 Netflix(NFLXON) în ISK
kr138,880.98

Resursă Netflix

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Netflix, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Netflix oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Netflix

Cât valorează Netflix (NFLXON) astăzi?
Prețul pe viu pentru NFLXON în USD este 1,102.23 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NFLXON în USD?
Prețul actual pentru NFLXON la USD este $ 1,102.23. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Netflix?
Capitalizarea de piață pentru NFLXON este $ 1.01M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NFLXON?
Ofertă aflată în circulație pentru NFLXON este 916.79 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NFLXON?
NFLXON a obținut un preț ATH de 1,265.3897261967002 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NFLXON?
NFLXON a avut un preț ATL de 1,077.977531807699 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NFLXON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NFLXON este $ 57.87K USD.
Va crește NFLXON în acest an?
NFLXON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NFLXON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:05:38 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Netflix (NFLXON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

