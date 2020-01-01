Tokenomie pentru Nexo (NEXO) Descoperă informații cheie despre Nexo (NEXO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Nexo (NEXO) Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Pagină de internet oficială: https://nexo.com Carte albă: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206

Tokenomie și analiză de preț pentru Nexo (NEXO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Nexo (NEXO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 779.83M $ 779.83M $ 779.83M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B Maxim dintotdeauna: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 Minim dintotdeauna: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 Preț curent: $ 1.2069 $ 1.2069 $ 1.2069 Află mai mult despre prețul tokenului Nexo (NEXO)

Tokenomie pentru Nexo (NEXO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Nexo (NEXO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEXO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEXO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEXO, explorează prețul în direct al tokenului NEXO!

