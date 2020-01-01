Tokenomie pentru NERO (NERO) Descoperă informații cheie despre NERO (NERO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre NERO (NERO) NERO introduces Blockspace 2.0, the first multidimensional gas fee blockchain. Built over two years in stealth, NERO is poised to align dApps and infra like never before. Deliver an app layer that allows any token to be used as gas natively and provide an environment where dApp builders can manage, optimize, and share in protocol fees. Designing systems to help applications succeed financially by giving them new tools to earn revenues keeps their long term loyalty to NERO through alignment. Pagină de internet oficială: https://nerochain.io/ Carte albă: https://docsend.com/view/qc266yjgsdz9v6ak Explorator de blocuri: https://neroscan.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru NERO (NERO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru NERO (NERO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 52.59M $ 52.59M $ 52.59M Maxim dintotdeauna: $ 0.02392 $ 0.02392 $ 0.02392 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.005259 $ 0.005259 $ 0.005259 Află mai mult despre prețul tokenului NERO (NERO)

Tokenomie pentru NERO (NERO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru NERO (NERO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NERO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NERO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NERO, explorează prețul în direct al tokenului NERO!

Cum se cumpără NERO Te interesează să adaugi NERO (NERO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NERO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NERO pe MEXC!

Istoric de preț pentru NERO (NERO) Analiza istoricului de preț pentru NERO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NERO!

Predicție de preț pentru NERO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NERO? Pagina noastră de predicție de preț pentru NERO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NERO!

