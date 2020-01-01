Tokenomie pentru Neon EVM (NEON) Descoperă informații cheie despre Neon EVM (NEON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Neon EVM (NEON) Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. Pagină de internet oficială: https://neonevm.org/ Carte albă: https://neonevm.org/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 Cumpără NEON acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Neon EVM (NEON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Neon EVM (NEON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.48M $ 30.48M $ 30.48M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 127.28M $ 127.28M $ 127.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 Minim dintotdeauna: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 Preț curent: $ 0.12728 $ 0.12728 $ 0.12728 Află mai mult despre prețul tokenului Neon EVM (NEON)

Tokenomie pentru Neon EVM (NEON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Neon EVM (NEON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEON, explorează prețul în direct al tokenului NEON!

Istoric de preț pentru Neon EVM (NEON) Analiza istoricului de preț pentru NEON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NEON!

Predicție de preț pentru NEON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEON? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NEON!

